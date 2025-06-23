Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером
Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
«Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.
«Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.
«Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.
«Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.
«При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем. От некоторых американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике», – добавляет он.
«Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.
Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.
«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».
Дипломат затронул и тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.