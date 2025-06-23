Гособвинение запросило 14 лет колонии для подчиненного экс-министра обороны Иванова

Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов

Tекст: Антон Антонов

«Да, я готов это сделать. Речь идет о сотруднике Управления «С», о разведчике-нелегале, – приводит слова Нарышкина НТВ. – Его имя Сергей Юрьевич Черепанов».

Нарышкин пояснил, что имя разведчика-нелегала раскрывают только в том случае, если «риски отсутствуют». По его словам, «должно пройти время, должны быть взвешены все обстоятельства».

Ранее Черепанов не появлялся на телевизионных экранах «и всю жизнь оставался в тени», сообщил телеканал. Нарышкин рассказал, что Черепанов в 1981 году начал работать в Первом главном управлении в советской внешней разведке. Он «прошел серьезную подготовку» и был переведен за рубеж, где «десятки лет успешно выполнял задания».

«Более 20 лет работал в стране со сложной оперативной обстановкой, – приводит слова Нарышкина ТАСС. – Вернувшись, выполнял отдельные оперативные задания». Он рассказал, что Черепанов продемонстрировал «высокие результаты» и награжден орденами Мужества.

Сам Черепанов заявил: «Если миссия невозможна для легальной резидентуры, это для нас, нелегалов». Он рассказал, что за 24 года посетил 43 страны, в том числе горячие точки.

«В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, всероссийских, и инструкциях, которые имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации», – рассказал он.

Черепанова пытались запугать и принудить к предательству, затем – «договориться». Однако Черепанов «обнаружил у них слабые места в позиции» и, «используя эти слабости», самостоятельно вернулся в Москву. «И в это время я вижу репортаж по телевизору, как арестовывают наших десять нелегалов в США, а мне удалось вернуться самостоятельно», – рассказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2010 году в Вене произошел обмен в рамках «шпионского» скандала между Россией и США. В Россию вернулись десять человек, Москва в ответ отпустила четверых заключенных, которые отбывали сроки за шпионаж.

В 2024 году в Россию вернулись российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Нарышкин заявил, что супруги были награждены орденами Мужества еще во время пребывания в заключении.

