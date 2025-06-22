Британия заявила о непричастности к удару США по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Ключевые военные объекты Британии, такие как база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не были задействованы в ударах, организованных президентом США Дональдом Трампом по иранским ядерным объектам. Министры подтвердили, что получили заблаговременное предупреждение из Вашингтона, а премьер-министр Кир Стармер «дал молчаливую поддержку», отметив, что Трамп «принял меры для устранения угрозы» иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс в эфире BBC подчеркнул, что Британия хотела бы иной путь решения вопроса, однако признал, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия соответствует интересам страны. По его словам, итог американских ударов правительство считает положительным, несмотря на отсутствие прямого участия Британии.

Удары США поставили Стармера и других союзников в непростое положение. Премьер призывал Трампа идти дипломатическим путем, но не может позволить себе открытый конфликт с ключевым союзником на фоне сотрудничества с Вашингтоном по торговле и помощи Украине. В то же время правительство пытается избежать ошибок эпохи Тони Блэра, поддержавшего вторжение в Ирак, что, по мнению многих в Лейбористской партии, привело к расколу и долгому периоду правления консерваторов.

Рассматривается возможность дальнейшего участия Британии, включая допуск американских бомбардировщиков на Диего-Гарсия, однако это вызывает споры о правомерности таких действий с точки зрения международного права. Переговоры между главами МИД Британии, Франции, Германии и Ирана накануне не принесли результатов, и на правительство Ирана возложили ответственность за срыв дипломатии.

В заявлении Стармер подчеркнул, что «Иран никогда не должен получить ядерное оружие», а действия США направлены на устранение угрозы. Он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров для поиска дипломатического решения. Для защиты баз в регионе Британия усилила авиагруппировку, а министр обороны Джон Хили объявил, что безопасность персонала и объектов остаётся приоритетом, уровень защиты повышен, а в регион направлены дополнительные истребители.

Власти также призвали граждан Британии, находящихся в Израиле и Палестинских территориях, зарегистрироваться в МИД и организуют спецрейс для желающих покинуть регион. Как отметил Рейнольдс на Sky News, Британия не участвовала в ударах, но готовится к любому развитию событий, включая защиту и эвакуацию своих граждан.

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Ранее глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция не принимала участия в ударах США по объектам иранской ядерной программы.



