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Гладков: На восстановление белгородской промышленности направили 460 млн рублей
Для восстановления промышленности Белгородской области из федерального бюджета направят 460 млн рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков утром в воскресенье.
«На завершающейся неделе мы перечислили 460 млн рублей. Эти средства должны увидеть в крайнем случае к понедельнику предприятия на своих расчетных счетах» – пояснил губернатор в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил правительство России за помощь, и подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться напряженной. По его словам, без федеральной помощи регион не смог бы справиться с последствиями атак киевского режима.
Ранее в ходе атаки украинского беспилотника в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.