Режиссер сиквела «28 дней спустя» поделился ужасами «голых съемок» с зомби

Tекст: Ирма Каплан

Режиссер сиквела «28 лет спустя» Дэнни Бойл рассказал о трудностях, с которыми столкнулась съемочная группа во время съемок обнаженных зомби. Третий фильм франшизы вышел на экраны кинотеатров спустя 23 года после премьеры «28 дней спустя» в 2002 году.

В 2024 году Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд подтвердили, что «28 лет спустя» в разработке, и его долгожданный релиз был встречен восторженными отзывами критиков, назвавших его «шедевром», пишет Metro.

В фильме есть те же существа, одержимые яростью, которых зрители видели более двух десятилетий назад, с некоторыми интересными эволюционными изменениями.

Многие монстры в фильме появляются голыми, преследуя актерский состав, в который входят Аарон Тейлор-Джонсон, Элфи Уильямс, Джоди Комер и Рэйф Файнс.

«28 лет спустя» повествует о группе выживших на острове, которым удалось создать подобие нормального мира вдали от материка, где бродят зараженные. Джейми (Тейлор-Джонсон) берет своего 12-летнего сына Спайка (Уильямс) на материк, чтобы узнать об ужасах современного мира, а Спайк натыкается на открытие, которое может помочь его больной матери Айле (Комер).

Решение заставить зомби бегать голышом было естественным шагом, учитывая обстановку фильма, почти 30 лет спустя после событий фильма 2002 года.

«Я имею в виду, если вы недавно заразились, у вас будет какая-то одежда, но если вы инфицированы давно, одежда просто распадется из-за того, как вы себя ведете», сказал Бойл журналу People.

Однако присутствие на съемочной площадке 14-летнего Элфи Уильямса означало, что актеры, изображавшие зомби, не могли бегать голышом рядом с несовершеннолетним.

«Мы и представить себе не могли, что это будет настоящий кошмар», – пожаловался режиссер.

Он пояснил, что, поскольку на съемочной площадке был 12-летний мальчик, никому не разрешалось быть голым.

«Поэтому они были не совсем голыми, только выглядели так, но это все накладки», – рассказал Бойл, признавшись, что каждому актеру-зомби пришлось сделать искусственные гениталии для своих сцен из-за присутствия подростка на площадке.

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