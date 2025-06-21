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При падении воздушного шара в Бразилии погибли восемь человек
На юге Бразилии произошло падение воздушного шара, на борту которого находились 21 человек, погибли восемь туристов, сообщил губернатор штата Санта-Катарина Жоржинью Меллу.
По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара с пассажирами на юге Бразилии, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в штате Санта-Катарина, где воздушный шар рухнул неподалеку от города Прая-Гранди утром в субботу по местному времени.
Губернатор региона Жоржинью Меллу сначала сообщил, что на борту находились 22 человека. По его словам, на месте работают спасатели, а к настоящему моменту подтверждена гибель восьми человек и спасение двоих выживших.
Позднее губернатор уточнил, что всего на шаре было 21 человек, из которых 13 выжили.
Ранее в Дубае воздушный шар совершил жесткую посадку. В результате происшествия несколько граждан России получили травмы легкой и средней степени тяжести.