Гросси: Радиационной угрозы после удара по ядерному объекту в иранском Исфахане нет

В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.9 комментариев
В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.9 комментариев
Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.10 комментариев
Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?18 комментариев
Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.
Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.
«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России», если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.
Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.
«Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.
На вопрос о том, может ли дипломатия дать результаты в течение двух недель, как предполагал президент США Дональд Трамп, Арагчи ответил, что это зависит от того, действительно ли Вашингтон привержен переговорам или просто использует дипломатию в качестве прикрытия для нападения на Иран, пишет портал Breakingthenews.
Глава МИД Ирана охарактеризовал недавние действия США по поддержке Израиля как «предательство дипломатии», что ставит под сомнение дальнейшие переговоры.
«Мы не знаем, как мы можем им доверять», – сказал Арагчи.
«Он подчеркнул, что Иран не будет напрямую взаимодействовать с США, пока продолжаются израильские атаки. Он также объявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня», – сказано в материале портала.
40-минутное интервью Арагчи было опубликовано частично на канале NBC News, который заявил, что журналист Андреа Митчелл после окончания интервью с иранским министром узнала о запланированной у него встрече с российским президентом.
Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.
Ранее в пятницу Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.
Президент России Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.
Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы
На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.
«Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.
Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.
«Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.
Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».
МАГАТЭ: Уровень радиации у ядерного объекта в Натанзе в пределах нормы
Гросси подчеркнул: «Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне», передает ТАСС.
В ходе заседания СБ ООН, посвященного эскалации напряженности между Израилем и Ираном, Гросси также сообщил, что Международное агентство по атомной энергии не располагает сведениями о каких-либо повреждениях, нанесенных ядерному объекту в Фордо. По словам Гросси, Фордо является главным иранским объектом по обогащению урана до 60%.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.
Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.
Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.
«Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.
По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.
«Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.
Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.
«Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.
Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.
Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.
«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», передает ТАСС его слова.
Путин подчеркнул, что подобный подход соответствует принципам справедливости и равноправия в международных отношениях. Он также добавил, что Россия поддерживает Иран в стремлении развивать мирную атомную энергетику при соблюдении всех норм безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел Ирана заявил после переговоров с европейскими коллегами в пятницу, что Тегеран готов рассмотреть возможность дипломатии «после того, как агрессия будет остановлена и агрессор понесет ответственность за совершенные им преступления», пишет Financial Times (FT).
«Оборонный потенциал Ирана не подлежит обсуждению», – заявил Аббас Арагчи.
Он добавил, что Иран поддерживает продолжение переговоров с европейцами и выразил «готовность» Тегерана к новой встрече в «ближайшем будущем».
Министерство иностранных дел Ирана выразило готовность продолжить обсуждение своей ядерной программы и других вопросов, в том числе с США,
FT также привела слова представителей Франции и Германии по итогам переговоров с иранской стороной.
«Сегодняшний положительный результат заключается в том, что мы уходим с чувством, что иранская сторона в целом готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль по итогам встречи в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Ирана и верховным представителем ЕС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его иранский коллега выразил готовность продолжить обсуждение ядерной программы Исламской Республики.
«Мы ожидаем от Ирана открытости для обсуждения, в том числе с США, чтобы прийти к разрешению кризиса путем диалога», – сказал Барро.
Напомним, New York Times сообщала, что в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.
Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.
CBS: Дипломаты США и ЕС ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана
«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто будет следующим руководителем Ирана, можно ли будет обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также о потенциальных экологических и медицинских последствиях для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», – сказано в материале CBS.
При этом один американский чиновник утверждал, что интерес президента США Дональда Трампа к дипломатическому решению проблемы был искренним, как и его неприятие втягивания американских военных в войну на Ближнем Востоке.
CBS напоминает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается окончательным лицом, принимающим решения. Предложение США, которое все еще находится на столе переговоров, позволило бы Ирану иметь гражданскую ядерную программу, если бы он согласился не обогащать уран на своей территории.
Вместо этого Иран мог бы закупать обогащенное топливо у других стран. Одно из предложений включало идею Омана о создании регионального консорциума, который позволил бы проводить обогащение в гражданских целях под контролем МАГАТЭ и США.
Считается, что 86-летний Хаменеи все еще борется с раком и скрывается от израильских ударов. Он еще не отреагировал на предложения нескольких стран, стремящихся помочь деэскалации конфликта.
Также не совсем ясно, насколько работоспособно иранское правительство в данный момент. По данным источников CBS в регионе, подключение к интернету и международные звонки в Иран затруднены. Кибератаки парализовали банковскую систему, и по состоянию на четверг несколько дипломатов признали, что такие факторы затрудняют организацию личных переговоров с Арагчи.
Турция и Оман, как заявили европейские дипломатические источники, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, предложили провести прямые или непрямые переговоры между США и Ираном, если Тегеран выберет этот путь.
Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США и сообщил о грядущих переговорах с российским лидером.
Арагчи после переговоров с европейскими коллегами заявил о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.
Flightradar: США направили в район Персидского залива два транспортных самолета
Согласно данным сервиса Flightradar24, два крупнейших в мире военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были направлены в Персидский залив к границам Саудовской Аравии и Кувейта, недалеко от Ирана, передает РИА «Новости».
Первый самолет с номером RCH2097 вылетел с базы Авиано в Италии 19 июня и был замечен южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии, где пробыл около шести часов, а затем вернулся обратно в Италию.
Второй самолет с номером 85-0003 и позывным RCH1880 покинул базу Рамштайн в Германии 20 июня и был зафиксирован над территорией Кувейта вблизи населенного пункта Аль-Вафра рядом с границей Саудовской Аравии.
Самолет шел на высоте 3,3 километра , пункт назначения не был обозначен. Lockheed C-5M Super Galaxy используется для перевозки тяжелой военной техники, в том числе бронированных машин и вертолетов.
США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.
Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.
Кремль заявил о возросшей обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля.
Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.
По ее словам, сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет, предает ее слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.
Кнайсль напомнила, когда США и их союзники вторглись в Ирак, постоянно звучала фраза: «Следующая остановка – Иран», но израильская армия говорила «Нет». Тогда они считали, что эта задача им не по плечу, но и тогда речь всегда шла об атаке на ядерные объекты.
«То, что произошло 13 июня, было не просто атакой на различные институты, ядерные объекты, военные учреждения, но и казнью 60-80 гражданских лиц: ученых, университетских профессоров, дипломатов. И кроме того, устранением командной цепи», – отметила она.
Экс-глава МИД Австрии добавила, что с помощью дронов, которые были спрятаны за месяцы до атаки, ликвидированы ключевые фигуры в разведслужбах, в военных структурах: как в Корпусе стражей исламской революции, так и в армии.
«Это значит, все, что происходит с 13 июня, может происходить только при широкомасштабном участии диверсантов и предателей», – поделилась австрийский дипломат своим видением ирано-израильского конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.
Американский президент Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.
«Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.
Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.
«Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.
Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.
В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.
В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».
Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.
В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.
Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.
По словам чиновника, которого цитирует агентство Fars, объект подвергся обстрелу ночью, но был защищен системами противовоздушной обороны, которые открыли огонь по целям, передает РИА «Новости».
«Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, враг был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и конечно, часть из них – с ударами врага», – сказал он.
Замгубернатора подчеркнул, что тревога по поводу возможных утечек не подтверждается, поскольку опасных веществ в окрестностях выявлено не было.
Ранее Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо.
Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.