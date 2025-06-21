В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин примет участие в следующем саммите БРИКС, который состоится в начале июля в Бразилии.
О планах Путина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6–7 июля, сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Формат участия пока находится на стадии обсуждения. «Пока не решено, в каком формате», – пояснил Ушаков.
Бразилия взяла на себя председательство в БРИКС с начала 2025 года. В прошлом году объединение возглавляла Россия, а важнейшим событием ее председательства стал саммит в Казани, который проходил с 22 по 24 октября.
В октябре во время саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин подчеркнул, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение.
Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.