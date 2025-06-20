Путин: Попытки ударить по «теневому флоту» России повлияли бы на мировые цены

Tекст: Елизавета Шишкова

Попытки нанести ущерб российскому «теневому флоту» обязательно отразятся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

Владимир Путин подчеркнул: «Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители».

Президент также отметил, что такие действия создают риски прежде всего для тех государств, которые сами являются потребителями энергоресурсов. По его словам, вмешательство в функционирование российского флота неизбежно приведет к негативным последствиям для мировой экономики.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море играют ключевую роль для экспорта российской нефти. США пытаются ввести ограничения на судоходство в этом регионе. Подобные действия Вашингтона могут привести к военному конфликту между крупными державами.