  • Новость часаПутин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
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    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    4 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 19:45 • Новости дня

    Путин признал беспокойство из-за возможности третьей мировой войны

    Путин заявил, что его беспокоит возможность третьей мировой войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.

    В ходе дискуссии модератор напомнил, что недавно отмечалось 80-летие окончания Великой Отечественной войны, он спросил российского лидера, тревожит ли его возможность «скатывания» мира к третьей.

    «Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет», – ответил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отмечал, что Россия готова ответить на любой вызов противника.

    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

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    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.

    Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

    Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

    ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

    Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.

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    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    20 июня 2025, 18:08 • Новости дня
    Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изменения в мировой экономике вызваны объективными тенденциями мирового развития, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать, или нет. Это объективные тенденции мирового развития», – сказал глава государства. По его словам, они связаны с тем, что появляются новые экономические лидеры.

    «Посмотрите за предыдущие годы, как изменялась доля так называемой "Большой семерки" в мировой экономике? Она уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми вооруженными конфликтами. Он продолжается на протяжении десятилетий», – указал президент.

    Иногда звучат заявления о том, что Россия сделала внезапный поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом и Азией.

    «Да нет, мы же давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», – сказал Путин.

    «Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией, для решения этих общемировых цивилизационных задач», – подчеркнул он.

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    20 июня 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китайская народная республика не заняты созданием нового мирового порядка, они лишь «расчищают дорогу» для этого процесса, заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Путин в ходе дискуссии на панельной сессии ПМЭФ вспомнил, как один из спикеров заявил, что Россия и Китай якобы создают новый миропорядок.

    «Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», – сказал президент.

    Москва и Пекин рассчитывают на то, что все страны будут это осознавать, и поймут, что поиски различных решений лучше, чем способ давления на другие страны.


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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    19 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Песков заявил о согласии Путина с идеей продолжения диалога с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне» поддерживает внешнеполитическое ведомство, передает RT.

    «И с этим согласился президент Путин», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По словам Пескова, Москва «ориентируется на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций».

    Он указал, что Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, и отметил, что нужно «сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.


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    19 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

    Tекст: Антон Антонов

    Непозволительно не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже вести такие разговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

    Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

    По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

    Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

    Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    20 июня 2025, 15:15 • Новости дня
    Журналист DPA рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

    Журналист DPA сообщил о сосредоточенности Путина на встрече ПМЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик в интервью журналу Internationale Politik.

    Он отметил: «Очень сконцентрированный, точный, подготовленный. Путин знает, как что-то подобное делать», передает ТАСС.

    Романчик подчеркнул, что на подобных встречах у журналистов есть возможность задать любой вопрос российскому лидеру. По его словам, он лично интересовался у Путина темами, связанными с Германией, политиком Фридрихом Мерцем и поставками ракет Taurus на Украину. Журналист также отметил, что атмосфера разговора была напряженной, а само общение отличалось элементом непредсказуемости.

    «В общении с журналистами за Путиным всегда последнее слово», – отметил Романчик. Он также добавил, что стал первым европейцем на встрече, кто смог задать вопрос. Отдельно немецкий журналист опроверг домыслы некоторых западных СМИ о состоянии здоровья российского президента, заявив, что признаков усталости или болезней не было видно: «Путин выглядел – а встреча продолжалась далеко за полночь – исключительно отдохнувшим. Очень по существу».

    Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.

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    20 июня 2025, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал потери ВСУ в Курской области

    Путин сообщил о потере Украиной 76 тыс. человек в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области, указав на значительную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

    Украина потеряла 76 тыс. человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, передает РИА «Новости». По его словам, украинская армия значительно теряет боеспособность и сейчас укомплектована лишь на 47%.

    «Российская армия наступает по всем направлениям, на всей линии боевого соприкосновения каждый день», – сказал Путин.

    Также он подчеркнул, что Россия создает зоны безопасности вдоль границы с Украиной, что дополнительно отвлекает и без того неукомплектованные украинские силы. По словам президента, эти меры необходимы для защиты российских регионов. Он добавил, что украинской армии становится все сложнее удерживать позиции из-за нехватки личного состава.

    ВСУ совершили значительное количество преступлений, включая нападения на гражданское население в Курской области, добавил Путин.

    Президент отметил: «Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений – причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они атакуют оттуда с помощью артиллерии, с помощью беспилотных летательных аппаратов».

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    20 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино»

    Слащева назвала спонтанной идею сделать Путина героем «Простоквашино»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультсериала «Простоквашино» появилась спонтанно, сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

    «Предложение родилось спонтанно в рамках сессии на ПМЭФ», – приводит слова Слащевой ТАСС.

    Она рассказала, что исполнительный вице-президент Moderna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил популярность в мире российского президента и российских мультфильмов. «В ответ на это я сказала, что «Союзмультфильм» будет рад нарисовать президента в знаменитой мультдеревне», – рассказала Слащева.

    Слащева также сказала, что киностудия приглашает Путина на празднование 90-летия «Союзмультфильма» в 2026 году. «А в случае взаимного интереса – и в мультфильм», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слащева заявила, что персонаж президента России может появиться в мультсериале «Простоквашино». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что такое решение не требует согласования с Кремлем, а президент является неотъемлемой частью жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян.

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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