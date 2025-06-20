Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

Tекст: Денис Тельманов

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.