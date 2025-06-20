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Путин: Страны БРИКС осуществляют масштабные проекты, в том числе в атомной энергетике
Страны – участницы БРИКС проводят масштабные инициативы, включая атомную энергетику и робототехнику, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
«Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что доля стран БРИКС в мировой экономике с начала XXI века удвоилась, хотя тогда она занимала лишь пятую часть глобальной экономики.
«То сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», – констатировал президент.
Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин отмечал, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.