Путин: Страны БРИКС осуществляют масштабные проекты, в том числе в атомной энергетике

Tекст: Алексей Дегтярев

«Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что доля стран БРИКС в мировой экономике с начала XXI века удвоилась, хотя тогда она занимала лишь пятую часть глобальной экономики.

«То сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», – констатировал президент.

Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин отмечал, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.