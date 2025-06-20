  • Новость часаПутин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
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    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором,
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России
    Путин заявил, что рост ВВП за последние два года был обеспечен не только за счет ОПК
    Путин: Мы добились исторического минимума безработицы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    4 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    20 июня 2025, 17:09 • Новости дня

    Путин: Страны БРИКС осуществляют масштабные проекты, в том числе в атомной энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны – участницы БРИКС проводят масштабные инициативы, включая атомную энергетику и робототехнику, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что доля стран БРИКС в мировой экономике с начала XXI века удвоилась, хотя тогда она занимала лишь пятую часть глобальной экономики.

    «То сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», – констатировал президент.

    Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин отмечал, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.

    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

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    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.

    Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

    Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

    ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

    Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.

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    19 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Песков заявил о согласии Путина с идеей продолжения диалога с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне» поддерживает внешнеполитическое ведомство, передает RT.

    «И с этим согласился президент Путин», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По словам Пескова, Москва «ориентируется на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций».

    Он указал, что Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, и отметил, что нужно «сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.


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    19 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто объявили о начале нового этапа взаимодействия между Россией и Индонезией, закрепив стратегическое партнерство официальной декларацией.

    Документ был подписан в рамках официального визита индонезийского лидера в Россию, передает ТАСС.

    В ходе визита также планируется подписание ряда межведомственных соглашений, касающихся сотрудничества в различных сферах. Это должно укрепить двусторонние отношения и расширить взаимодействие России и Индонезии.

    Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Джакарты «развиваются поступательно», у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия».

    В настоящее время Россия квалифицирует свои внешнеполитические отношения как стратегическое партнерство с такими странами, как Китай, Иран и КНДР. Теперь Индонезия официально присоединилась к этому списку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал вступление Индонезии в БРИКС и выразил стремление укреплять взаимодействие с этой страной на международной арене.

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    19 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

    Tекст: Антон Антонов

    Непозволительно не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже вести такие разговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

    Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

    По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

    Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

    Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    19 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал правильным вступление Индонезии в БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вхождение Индонезии к БРИКС стало правильным решением, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    Россия помогала вступлению Индонезии в БРИКС, и Москва рада тому, что с 1 января эта страна стала полноправным членом объединения, сказал Путин, передает ТАСС.

    «С учетом веса и влияния Индонезии в современной глобальной политике и экономике, такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь хорошую, высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества», – добавил он.

    До этого Субианто поблагодарил Россию за поддержку во вступлении страны в БРИКС.

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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    19 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин: Делегацию ЮАР ждут на «Интервидении»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация из ЮАР ожидается на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025», заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.

    «Вы в недавнем прошлом были министром культуры, насколько я знаю, и традиционно уделяете большое внимание этому направлению нашего сотрудничества. Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс «Интервидение», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, певец Дима Билан получил статус посла музыкального конкурса «Интервидение-2025».

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    20 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино»

    Слащева назвала спонтанной идею сделать Путина героем «Простоквашино»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультсериала «Простоквашино» появилась спонтанно, сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

    «Предложение родилось спонтанно в рамках сессии на ПМЭФ», – приводит слова Слащевой ТАСС.

    Она рассказала, что исполнительный вице-президент Moderna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил популярность в мире российского президента и российских мультфильмов. «В ответ на это я сказала, что «Союзмультфильм» будет рад нарисовать президента в знаменитой мультдеревне», – рассказала Слащева.

    Слащева также сказала, что киностудия приглашает Путина на празднование 90-летия «Союзмультфильма» в 2026 году. «А в случае взаимного интереса – и в мультфильм», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слащева заявила, что персонаж президента России может появиться в мультсериале «Простоквашино». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что такое решение не требует согласования с Кремлем, а президент является неотъемлемой частью жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян.

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    20 июня 2025, 15:15 • Новости дня
    Журналист DPA рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

    Журналист DPA сообщил о сосредоточенности Путина на встрече ПМЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик в интервью журналу Internationale Politik.

    Он отметил: «Очень сконцентрированный, точный, подготовленный. Путин знает, как что-то подобное делать», передает ТАСС.

    Романчик подчеркнул, что на подобных встречах у журналистов есть возможность задать любой вопрос российскому лидеру. По его словам, он лично интересовался у Путина темами, связанными с Германией, политиком Фридрихом Мерцем и поставками ракет Taurus на Украину. Журналист также отметил, что атмосфера разговора была напряженной, а само общение отличалось элементом непредсказуемости.

    «В общении с журналистами за Путиным всегда последнее слово», – отметил Романчик. Он также добавил, что стал первым европейцем на встрече, кто смог задать вопрос. Отдельно немецкий журналист опроверг домыслы некоторых западных СМИ о состоянии здоровья российского президента, заявив, что признаков усталости или болезней не было видно: «Путин выглядел – а встреча продолжалась далеко за полночь – исключительно отдохнувшим. Очень по существу».

    Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.

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    19 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин: Россия и Индонезия разделяют позиции в мировой политике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и индонезийская позиции близки по большей части вопросов мировой политики, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    «Сегодня мы, безусловно, обсуждали и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Констатировали, что по большинству из них позиции наших государств совпадают или близки», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что включение Индонезии в БРИКС было правильным шагом.

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    19 июня 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил стратегическое партнерство России и ЮАР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Россией и ЮАР строится на основах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения.

    Связи между Россией и ЮАР развиваются на принципах взаимоуважения, равноправия и стратегического партнерства, о чем сообщил президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, передает ТАСС.

    Путин поприветствовал гостей в Петербурге и подчеркнул, что отношения между двумя странами успешно развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Он отметил постоянный контакт с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

    Российский лидер отдельно выделил, что эти отношения строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, благодаря чему и достигается сотрудничество между государствами.

    До этого Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

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    20 июня 2025, 16:01 • Новости дня
    Путин: ВВП России растет ежегодно более чем на 4%
    Путин: ВВП России растет ежегодно более чем на 4%
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ВВП страны в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.

    По словам главы государства, несмотря на сложный внешний фон, российская экономика росла темпами, которые превышают среднемировые показатели, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что прирост не нефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, а в 2024 году – 4,9%. Он отметил, что эти результаты достигнуты, несмотря на все сложности для экономики в последние годы, пишет РИА «Новости».

    В пятницу началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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