Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы

«Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10 %. По состоянию на 16 июня она составила 9,6 %. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

«Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.