  • Новость часаМирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
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    Москва предложила Киеву тест на готовность к миру
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    Жена подозреваемого в атаках дронов ВСУ оказалась автором эротических книг
    Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Мединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    На месте подрыва моста под Брянском нашли американскую взрывчатку С-4
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Мнения
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    9 комментариев
    2 июня 2025, 21:54 • Новости дня

    Крупный град повредил автомобили и дома в Енисейске

    Градины до шести сантиметров повредили жилье и машины в Енисейске

    Tекст: Евгения Караваева

    Крупный град нанес серьезный ущерб домам и автомобилям в городе Енисейске Красноярского края.

    Сильный град обрушился на город Енисейск в Красноярском крае, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, диаметр отдельных градин достигал шести сантиметров, что эквивалентно размеру куриного яйца.

    Стихия нанесла значительный ущерб – повреждены фасады домов, окна, автомобили, а также разрушены хозяйственные постройки. Очевидцы публикуют фото разбитых стекол автомобилей и крупных выбоин на крышах. Несмотря на масштаб бедствия, городская метеостанция зафиксировала только грозу и сильный дождь, выпавший объем осадков составил 20 мм за сутки.

    Леус отметил, что град прошел по окраине города, в то время как центральная часть Енисейска отделалась только ливнем. Местные жители подсчитывают ущерб, власти уточняют последствия удара стихии.

    2 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур

    Водители фур рассказали о запуске дронов ВСУ по аэродромам России

    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур
    @ t.me/kobzevii

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

    Следователи допросили водителей большегрузных автомобилей, из которых совершались запуски дронов Вооруженных сил Украины, передает Lenta.ru.

    Один из водителей, 55-летний житель Челябинска, заявил: «Мне поступали указания, где и когда делать остановки, и финальная остановка была у заправки около военного аэродрома». Владелец его фуры – 37-летний Артем, получивший заказ от предпринимателя из Мурманской области организовать перевозку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.

    Похожую историю поведал 61-летний водитель другой фуры, которая также принадлежит Артему. Его груз направлялся в Иркутскую область, а запуск дронов случился у кафе в Усолье-Сибирском. Показания остальных водителей из Рязанской и Ивановской областей совпадают – все их машины были загружены в Челябинске и принадлежали одному владельцу.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    В Ивановской, Рязанской и Амурской областях силы ПВО отразили все атаки. Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    Массированную атаку Украины на гражданскую и военную инфраструктуру перед началом нового раунда переговоров эксперты предлагают воспринимать как попытку Киева поднять ставки.

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    2 июня 2025, 10:12 • Новости дня
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывчатку заложили за сутки до происшествия в Брянской области на двух участках железной дороги и опорах моста, ее общий вес составил четыре килограмма, сообщили Telegram-каналы.

    Сообщается, что неизвестные лица установили четыре взрывных устройства на мосту в Брянской области. Общий вес взрывчатки составил четыре килограмма, однако тип устройств пока не определен. Взрывные устройства были размещены на двух участках железнодорожного полотна и на опорах моста, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Отмечается, что взрывчатку заложили 31 мая, за день до инцидента. 30 мая специалисты обследовали мост и не выявили посторонних предметов. Данные обстоятельства указывают на то, что подготовка к подрыву велась тщательно и заранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста. Обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    По последним данным, число пострадавших при взрыве моста в Брянской области достигло 97 человек.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 13:19 • Новости дня
    Водитель фуры рассказал, как забрасывал камнями дроны в Иркутской области
    Водитель фуры рассказал, как забрасывал камнями дроны в Иркутской области
    @ t.me/vzglyad_ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, что он и другие дальнобойщики заметили дроны, находившиеся в кузове фуры в Усольском районе Иркутской области, после чего водители попытались помешать дронам взлететь.

    По его словам, все находившиеся на стоянке пытались не допустить взлета беспилотников, бросая в них камни, пока грузовик не взорвался, сообщает РИА «Новости».

    Мацкевич подчеркнул: «Мы все, кто стоял здесь, на парковке, все помогали, чтобы они (дроны) не взлетали больше никуда, делали все что могли, пока она (машина) не рванула уже внутри… Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы они были прижаты».

    Напомним, жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    Власти Иркутской области планируют наградить жителей, которые предприняли попытки сбить беспилотники накануне, в том числе в Усольском районе.

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    2 июня 2025, 11:27 • Новости дня
    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне

    В Норвегии предупредили об угрозе ядерной войны из-за нападения Украины на аэродромы в России

    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне
    @ Public domain

    Tекст: Ольга Иванова

    Удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины, назван экспертами существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

    Как сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), «внезапная атака по российским стратегическим бомбардировщикам – это огромная эскалация, которая делает НАТО и Россию на шаг ближе к ядерной войне», передает Lenta.Ru.

    Дизен считает, что подобные действия приведут к резкому росту напряженности между Россией и странами Североатлантического альянса, что может спровоцировать ядерное противостояние.

    Профессор также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом связаться с Владимиром Путиным для предотвращения эскалации.

    Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.

    Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.

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    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

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    2 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время видеозаявления сообщил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, при этом использовали 117 беспилотников.

    Владимир Зеленский в видеообращении взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов и назвал Службу безопасности Украины (СБУ) во главе с Василием Малюком организатором атаки, передает Lenta.Ru.

    Зеленский сообщил, что подготовка к операции шла более полутора лет. По его словам, в атаке было задействовано 117 беспилотников, а операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Атака произошла в воскресенье, 1 июня. Дроны ВСУ нанесли удары по целям в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом впервые под удар попал регион Сибири. Дроны доставляли в регионы на фурах, откуда они взлетали.

    Эксперты считают, что управлением беспилотников занимались с территории Украины.

    Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.

    Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.

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    2 июня 2025, 16:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле завершились, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Встреча проходила в закрытом режиме на русском языке и длилась более одного часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными между Россией и Украиной.

    Переговоры России и Украины в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, акцентируя напряженность между сторонами.

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    2 июня 2025, 00:27 • Новости дня
    На выборах президента Польши произошла смена фаворита

    Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов, согласно данным late poll

    Tекст: Ирма Каплан

    На выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий с 50,7% побеждает, сообщает телеканал TVP Info.

    «По данным опроса, проведенного Ipsos для TVP, Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов. Это намного больше, чем показал экзитпол (49,6%), так что на данный момент он является президентом», – говорится в сообщении TVP Info.

    Статистическая погрешность в случае поздних опросов снижается до одного процентного пункта, что допускает вероятность еще одной смены лидера, добавили на телеканале.

    Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше участвовали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным экзитполов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский опередил Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, получив большинство голосов избирателей.


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    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    2 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Назван победитель выборов президента Польши

    Во втором туре выборов президента Польши победил оппозиционер Навроцкий

    Назван победитель выборов президента Польши
    @ Jakub Porzycki/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши по итогам второго тура выборов, набрав 50,89% голосов.

    После подсчета 100% бюллетеней, Навроцкий получил 50,89% голосов, передает РИА «Новости». Он был официально избран президентом страны во втором туре голосования, опередив кандидата от правящей «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского, который набрал 49,11%. За Навроцкого проголосовало 10 606 877 избирателей, за Тшасковского – 10 237 286.

    В ходе голосования было признано недействительными 189 294 бюллетеня: более 100 тыс. избирателей отметили обоих кандидатов, а около 87 тысяч не выбрали ни одного. Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», показал лучшие результаты в восточных регионах Польши, включая Подкарпатское, Люблинское, Подляское и Свентокшиское воеводства. Тшасковский лидировал в западных воеводствах – Поморском, Западно-Поморском и Любуском.

    В родном Гданьске Навроцкий набрал менее 30% голосов, тогда как Тшасковский в своей родной Варшаве получил 68,21%. В ближайшее время Государственная избирательная комиссия Польши проведет пресс-конференцию по итогам выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Навроцкий в ночь на 2 июня значительно опередил соперника по итогам второго тура президентских выборов в Польше, показывали данные late poll.

    При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Но позднее на выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий обошел Тшасковского.

    Коментарии (9)
    2 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

    Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется.

    ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.

    Коментарии (7)
    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

    Коментарии (13)
    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится быть уничтоженным украинскими националистами

    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    Коментарии (3)
    2 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Боевику с двойным пожизненным сроком отказали в переводе в Чечню

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды пожизненно осужденный за теракты Доку Джантемиров пытался добиться перевода в колонию Чечни, чтобы быть ближе к семье, но получил отказ.

    Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным в 2002 году, обратился с заявлением о переводе из колонии «Полярная сова» в ЯНАО в исправительное учреждение Чечни, передает РИА «Новости».

    Его обращение во ФСИН оставили без рассмотрения, после чего Джантемиров подал иск в московский суд, указав на ухудшение здоровья из-за сильных душевных переживаний и диагностированной язвенной болезни.

    Суд в Москве вернул заявление из-за неподсудности, подчеркнув, что обращаться следует по месту нахождения колонии. В электронных базах судов ЯНАО аналогичных заявлений от Джантемирова пока не обнаружено. За последние годы он также оспаривал в судах действия «Почты России», администрации колонии и медчасти, но все его иски были отклонены.

    Джантемиров фактически дважды приговорен к пожизненному сроку: за уничтожение в 2001 году вертолета с офицерами Генштаба и за обстрел Ми-26 в 2002 году, в результате которого погибли 127 человек.

    Ранее бывший мэр Махачкалы Саид Амиров подал несколько исков с требованием улучшить условия содержания в колонии ИК-6 «Черный дельфин».

    Супруга Радика Галиакберова, главаря ОПГ «Хади Такташ», пытается добиться его перевода из ИК-18 «Полярная сова» в ИК-1 «Сосновка» в Мордовии.

    Коментарии (12)
    2 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Стамбуле часть украинской делегации вновь приехала в военной форме, делегаты прибыли на территорию дворца Чираган.

    Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.

    Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.

    Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.

    Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

    Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.

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