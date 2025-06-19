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Генерал Соловцов заявил о закрытии космической программы «Днепр»
Программа «Днепр», позволявшая использовать межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 для вывода в космос до 3,7 тонны полезной нагрузки, официально завершена, сообщил бывший командующий ракетными войсками стратегического назначения (2001-2009 гг.) генерал-полковник Николай Соловцов.
Программа «Днепр» по использованию конверсионных межконтинентальных баллистических ракет РС-20 для выведения полезной нагрузки на орбиту официально завершена, заявил бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцов.
Ракеты для этой программы разрабатывались КБ «Южное» и производились на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Оператором космических запусков выступала компания «Космотрас», а старты осуществлялись с площадки Байконур и базы Ясный в Оренбургской области, напоминает ТАСС.
В период с 1999-го по 2015 год было проведено 22 запуска ракеты-носителя «Днепр», из которых 21 прошел успешно. Ракета представляла собой трехступенчатую конструкцию, где первые две ступени были штатными ступенями МБР РС-20 и не требовали модификаций.
Стартовая масса ракеты-носителя «Днепр» составляла около 210 тонн, а она могла выводить полезный груз массой до 3,7 тонны на высоту от 300 до 900 км. Среди заказчиков запусков были многочисленные зарубежные компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассмотрели происхождение новой баллистической ракеты на Украине. Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина не смогла бы произвести баллистическую ракету без западной помощи.