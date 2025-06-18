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Испанская полиция выявила схему поставок товаров двойного назначения в Россию
В Мадриде арестовали троих местных граждан, которых подозревают в нелегальном экспорте товаров двойного назначения из Испании в Россию через подставную фирму, сообщили в полиции страны.
Для сокрытия отправки продукции двойного назначения использовалась подставная компания, заявили в полиции, передает ТАСС.
По версии следствия, предприятие занималось оформлением фиктивных документов и изменением маркировки материалов, которые подпадают под действующее эмбарго. Оперативные мероприятия начались в начале 2024 года, когда стало известно о продаже предприятия, работавшего на рынке международной торговли машинным оборудованием.
Речь идет о поставках различных материалов на сумму в сотни тысяч евро. Задержанные уже предстали перед судом, который постановил взять двоих под стражу на время следствия, а третьего отпустить под судебный надзор.
Ранее СМИ сообщали, что, несмотря на ужесточение санкций Евросоюза, немецкая компания Kontron через свое подразделение в Словении поставила в Россию телекоммуникационное оборудование на сумму более 3,5 млн евро.