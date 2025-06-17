VK и Эрмитаж запустили цифровые маршруты с медиаперсонами

Tекст: Дарья Григоренко

Новый проект включает три маршрута по Эрмитажу с участием Сергея Минаева, Евгения Чебаткова и Клавы Коки. Каждый маршрут содержит 33 точки и доступен через чат-бот VK или QR-коды в залах музея.

«Один музей. Три взгляда» – это совместный проект Эрмитажа и VK, который соединяет музейное и виртуальное пространства. Маршруты разработаны с участием музейных специалистов и медиаэкспертов. Главная цель – познакомить посетителей с редкими экспонатами, малоизвестными фактами и необычными деталями. Журналист и писатель Сергей Минаев проведет маршрут по залам с имперским наследием, где к нему присоединится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Писатель также расскажет о героических сторонах работы сотрудников музея в период блокады Ленинграда.

Стендап-комик Евгений Чебатков сосредоточился на теме юмора в искусстве, объясняя, как воспринимались шутки и ирония в разные эпохи. Певица Клава Кока ориентирует маршрут на молодежную аудиторию, знакомя с укромными уголками музея и секретами сохранения произведений Леонардо да Винчи.

Завершением каждого маршрута станет посещение медиазоны в Галерее Растрелли. Здесь гости могут с помощью планшетов углубиться в коллекцию музея и создать собственный автопортрет в разных художественных стилях. По словам Михаила Пиотровского, проект символизирует гармонию между музейным пространством и цифровыми технологиями, открывая новые формы взаимодействия с искусством.

«Это увлекательный пионерский проект, где медийные личности и чат-бот соединяют Земной и Небесный Эрмитажи, создавая пространство неожиданных аллюзий и впечатлений, с которыми зритель может дружить и спорить. Давние друзья и творческие партнеры Эрмитажа – VK и Samsung – вместе с музеем создали новое интеллектуальное многомерное пространство, пример и образец корректной гуманизации цифры и умеренной цифровизации искусства. «Один музей. Три взгляда» встают рядом с такими эрмитажными проектами, как «Виртуальный визит», «Великолепный Эрмитаж», конкурс «Страна Света», NFT, «Виртуальные блокадные бомбоубежища», «Цифровая коллекция», «Эрмитажная академия», «Линия памяти», а также «Эрмитажная энциклопедия»», – говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.