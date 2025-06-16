России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Экс-глава НО РАО Игин получил 11 лет колонии за взятку
Бывший руководитель Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игорь Игин признан виновным по делу о получении взятки Хамовническим райсудом Москвы.
Игин приговорен к 11 годам колонии строгого режима, его признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное хранение оружия», передает ТАСС.
Также его обязали выплатить штраф в размере 265 млн рублей.
Дополнительно суд лишил Игина права заниматься деятельностью в сфере атомной энергетики и занимать руководящие и административные должности сроком на пять лет.
Ранее в июне суд арестовал активы бывшего директора структурного подразделения Росатома Геннадия Сахарова и его супруги, а также бизнесмена Элгуджи Кокосадзе по делу о взятке.