  • Новость часаВ Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
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    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    3 комментария
    16 июня 2025, 13:04 • Новости дня

    Экс-глава НО РАО Игин получил 11 лет колонии за взятку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший руководитель Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игорь Игин признан виновным по делу о получении взятки Хамовническим райсудом Москвы.

    Игин приговорен к 11 годам колонии строгого режима, его признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное хранение оружия», передает ТАСС.

    Также его обязали выплатить штраф в размере 265 млн рублей.

    Дополнительно суд лишил Игина права заниматься деятельностью в сфере атомной энергетики и занимать руководящие и административные должности сроком на пять лет.

    Ранее в июне суд арестовал активы бывшего директора структурного подразделения Росатома Геннадия Сахарова и его супруги, а также бизнесмена Элгуджи Кокосадзе по делу о взятке.

    15 июня 2025, 20:09 • Новости дня
    Украинский актер Фелипенко ликвидирован в зоне проведения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован, участвуя в боевых действиях в составе ВСУ на фронте.

    О гибели Юрия Фелипенко сообщил украинский портал «Новости.LIVE», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что актер работал в театре и кино, а также добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

    В публикации говорится: «Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте». Прямая дата и место гибели не уточняются.

    По данным издания, Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года и служил в батальоне ударных беспилотников «Ахилес». Помимо карьеры в украинском театре и кино, он снялся в российских сериалах, включая «Возвращение Мухтара-9», «Отдел 44» и «Личное дело», а также в ряде украинских телепроектов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН.

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    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    15 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на масштабные потери в руководстве, Иран продолжил наносить удары по Израилю и сохранил работоспособность системы, отметил политолог Алексей Наумов.

    Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

    Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

    В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

    Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

    По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

    «Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

    Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.

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    16 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Фронт ВСУ на участке шириной около 40 км «обвалился», российские войска продвинулись вперед на всем этом протяжении, заявил замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».

    «Лек» заявил, что на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка фронт украинских войск шириной около 40 километров на Донецком направлении «обвалился», российские военные продвинулись по всей линии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что продвижение происходит от Малиновки на север, и выразил надежду на скорое освобождение Краматорска. По его словам, в освобождении Малиновки участвовали как мотогруппы, так и группа на гусеничной технике.

    Замкомандира роты сообщил, что украинское подкрепление состояло из пеших групп по пять-шесть человек, а заход российских военных был осуществлен «агрессивно и неожиданно для противника». После вклинивания штурмовики передвигались по лесополосе от дома к дому, продвигаясь на 10-20 метров.

    Минобороны России сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вооруженные силы России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении.

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    15 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    @ Andre M. Chang/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.

    Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

    Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

    Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

    Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

    Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.

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    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

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    15 июня 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения

    Путин: В России запрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди детей

    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России нет запрета на нетрадиционные отношения, однако государство ограничивает их пропаганду среди несовершеннолетних.

    Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметил, что страна не запрещала нетрадиционные отношения между взрослыми. Российский лидер отметил: «Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным». Президент добавил, что мера направлена на защиту неокрепшего сознания детей от агрессивного влияния, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская политика всегда строилась на принципах равенства людей и отсутствии ограничений по признаку личной жизни. Путин напомнил, что инициатива регулирования подобных вопросов впервые была поддержана им на региональном уровне в Петербурге.

    Ранее Путин заявил, что многие на Западе разделяют позицию России по традиционным ценностям, подчеркнув важность сохранения национальной идентичности.

    Во вторник российский лидер отметил необходимость доработки нормативных актов, которые должны укрепить традиционные ценности. Также глава государства назвал традиционные ценности фундаментальной основой для общества и государства.

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    15 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по командному пункту украинской группы «Луганск» в Дружковке на территории ДНР.

    Российское Министерство обороны в Telegram-канале заявило о поражении командного пункта украинской оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. Для удара был применен ракетный комплекс «Искандер».

    Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие результат удара по командному пункту.

    До этого сообщалось, что командный пункт бригады морской пехоты ВСУ был уничтожен высокоточным ударом под Святогоровкой в ДНР, применялась ракета комплекса «Искандер».

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    16 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «бросили» Украину, при этом они были ее самым богатым и могущественным союзником, пишет британская газета Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».

    «Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.

    Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

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    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

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    16 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утвержденный парламентом Ирана договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией передан президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в России.

    В сообщении посольства говорится, что в соответствии со 123-й статьей Конституции Ирана председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил договор Пезешкиану, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами в январе. В апреле Путин одобрил закон о ратификации этого договора.

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая весной в Госдуме,  сообщил, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    В тексте договора, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

    В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. 

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    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


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    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Комментарии (7)
    15 июня 2025, 15:43 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на автозавод в Татарстане погиб мужчина

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

    Минниханов в Telegram-канале заявил, что на территории республики была совершена очередная атака вражеским беспилотным летательным аппаратом. По его словам, в ходе ликвидации дрона его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб один рабочий завода. Минниханов уточнил: «Всего пострадали 13 человек».

    По информации главы республики, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказана необходимая медпомощь. Минниханов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Также Минниханов сообщил, что на месте падения обломков возник пожар, который ликвидируют специалисты. По его словам, все предприятия и объекты жизнеобеспечения региона продолжают работать стабильно, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки беспилотники атаковали Белгородскую область более 60 раз, причинив ущерб частным домам, автомобилям и коммерческим объектам в ряде населенных пунктов.

    В воскресенье Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Ижевске, Казани, Нижнекамске. Позже аэропорт столицы Татарстана вновь начал принимать и выпускать воздушные суда после отмены ограничений на полеты.

    Комментарии (10)
    15 июня 2025, 15:11 • Новости дня
    Полицейские в Кишиневе швырнули священника на землю
    Полицейские в Кишиневе швырнули священника на землю
    @ NewsMaker Moldova/YouTube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время шествия противников ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Кишиневе полицейские силой задерживали участников, в том числе священника, которого бросили на землю на глазах у прохожих.

    Полиция Кишинева применяла грубую физическую силу при задержаниях противников ЛГБТ-движения, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова». В числе задержанных оказался православный священник, которого силовики швырнули на землю. Также был задержан еще один участник православного марша, сообщил Telegram-канал Molva.

    Отмечается, что один из мужчин держал на руках маленького ребенка, когда полиция заталкивала его в служебный автомобиль. Во время задержания силовики вырвали ребенка из рук отца, и мальчик упал головой об асфальт. После случившегося ребенку, вероятно, потребовалась срочная медицинская помощь.

    Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал инициативу проведения в Кишиневе ЛГБТ-парада, заявив о давлении со стороны западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий. Депутаты правящей партии выразили протест против этого решения.

    Комментарии (5)
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    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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