Задержанный в Херсонской области признался в подготовке теракта против чиновника

Tекст: Вера Басилая

Во время допроса задержанный в Херсонской области рассказал о деталях подготовки теракта, передает ТАСС.

По его словам, он был завербован сотрудниками СБУ в августе 2024 года и осуществлял подготовку теракта по их заданию против сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа.

Мужчина объяснил, что раскаивается в содеянном и обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации СБУ.

Ранее в Херсонской области был задержан гражданин России, который готовил подрыв автомобиля чиновника с использованием иностранной взрывчатки.

ФСБ задержала украинского агента при подготовке взрыва автомобиля ветерана спецоперации на Украине в Великом Новгороде.