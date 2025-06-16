Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Задержанный в Херсонской области признался в подготовке теракта против чиновника
Задержанный в Херсонской области признался, что СБУ его завербовала для подготовки теракта против чиновника администрации Горностаевского муниципального округа, сообщили в ФСБ.
Во время допроса задержанный в Херсонской области рассказал о деталях подготовки теракта, передает ТАСС.
По его словам, он был завербован сотрудниками СБУ в августе 2024 года и осуществлял подготовку теракта по их заданию против сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа.
Мужчина объяснил, что раскаивается в содеянном и обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации СБУ.
Ранее в Херсонской области был задержан гражданин России, который готовил подрыв автомобиля чиновника с использованием иностранной взрывчатки.
ФСБ задержала украинского агента при подготовке взрыва автомобиля ветерана спецоперации на Украине в Великом Новгороде.