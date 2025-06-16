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Литва выделила 21 млн евро на модернизацию более 380 убежищ гражданской обороны
Муниципалитеты Литвы подписали договоры на общую сумму 21 млн евро о финансировании работ по модернизации и обустройству более 380 убежищ гражданской обороны, сообщило администрирующее программу МВД балтийской республики.
В марте самоуправления получили первый транш в размере 12 млн евро, затем второй – 3,9 млн евро, а в апреле было направлено еще 4,5 млн евро на приобретение необходимого оборудования и инвентаря. Все финансирование муниципалитеты должны освоить до конца 2025 года, передает ТАСС.
Согласно планам, к концу этого года в регионах будет модернизировано более 380 объектов. В настоящее время в стране насчитывается 6453 убежища гражданской обороны, которые рассчитаны на укрытие 1,5 млн человек – это 54% населения Литвы.
Ранее сообщалось, что Швейцария намерена модернизировать бомбоубежища, построенные во время холодной войны, чтобы обеспечить безопасность всех жителей на фоне растущих опасений населения.