Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.8 комментариев
Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.
Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.
Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».
Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.
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