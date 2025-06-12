Мотоциклист отказался от претензий после аварии с Rolls-Royce в Петербурге

Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг

Tекст: Ольга Иванова

Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.

По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.

Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.