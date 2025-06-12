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Мотоциклист отказался от претензий после аварии с Rolls-Royce в Петербурге
Водитель мотоцикла Harley-Davidson, угодивший под колеса Rolls-Royce в Петербурге, попросил, чтобы виновнику дорожной аварии смягчили наказание.
Попавший в аварию байкер вышел из больницы, заявил адвокат потерпевшего Заур Бациев, пишет «Московский комсомолец».
У потерпевшей стороны более нет претензий к водителю Rolls-Royce, пояснил юрист.
Он добавил, что любой человек может отказаться от преследования.
Авария произошла 31 мая на Петергофском шоссе, за рулем Rolls-Royce оказался бизнесмен Сергей Сосорев. Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.