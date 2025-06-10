Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Малой Корчаковки, Новониколаевки, Юнаковки и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 130 военнослужащих, три бронемашины и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска Харьковской области, Яровой, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, канадский бронетранспортер Senator и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дроновкой, Александро-Шультино, Серебрянкой, Нелеповкой, Катериновкой, Северском, Часовым Яром и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 200 военнослужащих, бронемашину «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Новосергеевки, Красноармейска, Новопавловки, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки ДНР.

Потери противника составили более 550 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка ЗРК «Бук», перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Воскресенка, Поддубного, Комара ДНР и Малиевкиа Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, броне машину, два артиллерийских орудия, включая америксанскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожена станция РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоданиловки, Новоандреевки, Каменского, Павловки Запорожской области, Берислава и Понятовки Херсонской области.

Противник при этом потерял до 75 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами ПВО сбиты два снаряда американкой РСЗО HIMARS, 258 беспилотников, 103 из них вне зоны проведения спецоперации.

Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 725 беспилотников, 611 ЗРК, 23849 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 25990 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 698 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве.