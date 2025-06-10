Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
В США отодвинули на две недели срок возможного дефолта
Bloomberg: Конгресс США отодвинул на две недели срок возможного дефолта
Управление конгресса США по бюджету перенесло на две недели срок, когда стране может грозить дефолт, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, теперь, если потолок госдолга не будет увеличен, дефолт возможен в промежутке с середины августа по конец сентября, передает РИА «Новости».
Аналитики отмечают, что это дает конгрессу дополнительное время для согласования увеличения лимита заимствований, предусматриваемого в законопроекте президента США Дональда Трампа о налоговых льготах. По данным Bloomberg, «обновленная оценка… отодвигает так называемую дату X как минимум на две недели по сравнению с тем, что было спрогнозировано ранее в марте».
Вопрос повышения потолка госдолга регулярно становится предметом острых политических споров между республиканцами и демократами в конгрессе. Если компромисс не будет найден, США могут оказаться в ситуации технического дефолта уже к августу.
Ранее исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.