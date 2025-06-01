Anadolu сообщило о задержании главаря ИГ на границе Афганистана

Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

Tекст: Олег Исайченко

«На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

«Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

«Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.