Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Anadolu сообщило о задержании главаря ИГ на границе Афганистана
В результате совместной операции спецслужб Турции и Пакистана на границе с Афганистаном задержан Озгюр Алтун, входящий в число главарей запрещенного ИГ (запрещена в РФ), передает турецкое государственное агентство Anadolu.
Операция по задержанию одного из руководителей запрещенной в России организации «Исламское государство*» прошла на пакистано-афганской границе, передает РИА «Новости». Турецкое агентство Anadolu сообщило, что вместе с пакистанскими спецслужбами сотрудники Национальной разведывательной организации Турции задержали Озгюра Алтуна, который находился в розыске по «оранжевой категории». В сообщении уточняется, что его розыск был связан с террористической деятельностью на территории и против Турции. Anadolu подчеркнула, что в результате совместной работы разведки удалось сорвать подготовку новых действий против Турции, расшифровать схемы вербовки боевиков и изъять цифровые материалы и планы, принадлежавшие структурам ИГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили о ликвидации лидера ИГ на севере Сирии. США сообщили о ликвидации в Сирии главаря ИГ, который отвечал за планирование атак в Европе. В Сирии также был ликвидирован еще один лидер террористической группировки ИГ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ