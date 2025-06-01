Дело об уклонении от армии возбудили против актера Волнова

Актера Всеволода Волнова обвинили в уклонении от службы в армии

Tекст: Ирма Каплан

Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено в отношении актера Всеволода Волнова, так как в апреле он должен был отправиться на службу в армии, но не явился, передает РИА «Новости».

«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», – сказал собеседник агентства.

По информации «Кинопоиска», Волнов снимался в российских проектах, среди которых сериалы «Плевако», «Пальцы», фильм «Бабочка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Глеб Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш», уголовное дело по обвинению в уклонении от армии в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного было прекращено.