Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Дело об уклонении от армии возбудили против актера Волнова
Актера Всеволода Волнова обвинили в уклонении от службы в армии
Актера, известного по сериалу «Плевако», Всеволода Волнова подозревают в том, что он весной 2025 года уклонился от службы в армии, сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено в отношении актера Всеволода Волнова, так как в апреле он должен был отправиться на службу в армии, но не явился, передает РИА «Новости».
«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», – сказал собеседник агентства.
По информации «Кинопоиска», Волнов снимался в российских проектах, среди которых сериалы «Плевако», «Пальцы», фильм «Бабочка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Глеб Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш», уголовное дело по обвинению в уклонении от армии в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного было прекращено.