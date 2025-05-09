Путин отметил вклад Средней Азии и Закавказья в Победу

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особо отметил вклад жителей Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС. По его словам, эти регионы сыграли значительную роль в обеспечении фронта всем необходимым – именно отсюда на протяжении войны непрерывно поступали эшелоны с грузами для армии.

Путин подчеркнул, что на территории республик размещались госпитали для раненых, а также находили убежище сотни тысяч эвакуированных людей. «С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны», – заявил президент.

Он также напомнил, что все республики Советского Союза несли общую и тяжелую ношу войны, и выразил признательность народам Средней Азии и Закавказья за их самоотверженность и помощь в годы испытаний.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.