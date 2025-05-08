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В Москве предоставили российские автомобили иностранным гостям Парада Победы
Иностранным гостям Парада Победы предоставили российские авто с юбилейной символикой
Для передвижения иностранных делегаций, прибывших на праздничные мероприятия в Москву, были выделены российские автомобили с символикой 80-летия Победы.
Автомобили российского производства для иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня Победы, были предоставлены Управлением делами президента РФ, передает ТАСС.
В Управделами уточнили, что транспорт использовался для обслуживания гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель ведомства отметил: «Управлением делами президента РФ предоставлены автомобили, которые используются для обслуживания иностранных делегаций, приглашенных в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы».
Количество предоставленных автомобилей не уточняется, однако было заявлено, что все они отечественного производства и украшены официальными логотипами празднования юбилея.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила уникальность атмосферы праздничных мероприятий ко Дню Победы и заявила о том, что на них ожидается присутствие иностранных гостей.
В Большом Кремлевском дворце пройдет торжественный прием в честь 80-летия Победы для глав иностранных делегаций и почетных гостей.