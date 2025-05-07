Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?2 комментария
Захарова назвала День Победы особым явлением для гостей Москвы
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула уникальность атмосферы торжеств ко Дню Победы, ожидая участие иностранных гостей.
Дипломат заявила, что сила 9 Мая – это особое явление, а приехавшие в Москву зарубежные гости смогут стать частью фантастической атмосферы народного духа, передает радио Sputnik.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.