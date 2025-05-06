Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Песков сообщил о месте проведения приема в честь международных гостей 80-летия Победы
Песков: Прием в честь глав иностранных делегаций состоится в Большом Кремлевском дворце
Торжественный прием для глав иностранных делегаций и почетных гостей, посвященный 80-летию Победы, состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прием по случаю 80-летия Победы в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщал о насыщенной рабочей неделе у президента Владимира Путин, который планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроить прием для гостей парада в столице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Велико Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.