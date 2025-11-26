Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Экс-директор «Аэрофлота» Минаев получил девять лет за растрату 3,8 млрд рублей
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Минаева, бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота», к девяти годам колонии общего режима за растрату свыше 3,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
По данным ведомства, Минаев действовал в составе организованной группы, используя служебное положение, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили: «Минаев признан виновным по части четвертой статьи 160 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы». Решением суда полностью удовлетворен гражданский иск «Аэрофлота» на сумму выше 3,8 млрд рублей.
Суд также постановил сохранить арест на имущество Минаева, оцениваемое более чем в 238 млн рублей. Продолжается работа по возврату ущерба, нанесенного авиаперевозчику.
