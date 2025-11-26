Экс-директор «Аэрофлота» Минаев получил девять лет за растрату 3,8 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ведомства, Минаев действовал в составе организованной группы, используя служебное положение, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили: «Минаев признан виновным по части четвертой статьи 160 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы». Решением суда полностью удовлетворен гражданский иск «Аэрофлота» на сумму выше 3,8 млрд рублей.

Суд также постановил сохранить арест на имущество Минаева, оцениваемое более чем в 238 млн рублей. Продолжается работа по возврату ущерба, нанесенного авиаперевозчику.

