Си Цзиньпин оценил позицию России по вопросу Тайваня

Си Цзиньпин отметил неизменную поддержку Россией принципа «одного Китая»

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что Москва неоднократно подтверждала свою приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью страны, передает ТАСС.

«Решительная поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности двух стран, – это константа для Китая и России», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Также глава КНР напомнил, что 80 лет назад Тайвань был освобожден от японской оккупации, а его возвращение в состав Китая стало одной из ключевых итогов Второй мировой войны.

Он отметил, что международные документы, такие как Каирская и Потсдамская декларации, а также резолюция 2758 Генассамблеи ООН, недвусмысленно подтверждают суверенитет Китая над Тайванем.

По мнению Си Цзиньпина, исторические и юридические факты по этому вопросу не подлежат сомнению, а воссоединение страны – необратимая историческая тенденция.

Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на то, что в современном мире сохраняется дефицит мира, безопасности и управления. Он напомнил о собственных инициативах по созданию сообщества единой судьбы человечества, а также по развитию, безопасности и цивилизациям, которые, по его словам, направлены на устранение подобных вызовов.

Китайский лидер подчеркнул, что для преодоления глобальных проблем миру необходима справедливость, а не гегемония.

По мнению председателя КНР, только на основе подлинной многосторонности, совместного диалога и учета интересов различных стран возможно реформировать мировую систему управления. Си Цзиньпин выразил уверенность, что народы всего мира выберут историческую правду, справедливость и равноправие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.