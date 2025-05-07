Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
Си Цзиньпин оценил позицию России по вопросу Тайваня
Си Цзиньпин отметил неизменную поддержку Россией принципа «одного Китая»
Пекин высоко оценивает позицию России, которая не раз подтверждала приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань частью Китая, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Он отметил, что Москва неоднократно подтверждала свою приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью страны, передает ТАСС.
«Решительная поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности двух стран, – это константа для Китая и России», – подчеркнул Си Цзиньпин.
Также глава КНР напомнил, что 80 лет назад Тайвань был освобожден от японской оккупации, а его возвращение в состав Китая стало одной из ключевых итогов Второй мировой войны.
Он отметил, что международные документы, такие как Каирская и Потсдамская декларации, а также резолюция 2758 Генассамблеи ООН, недвусмысленно подтверждают суверенитет Китая над Тайванем.
По мнению Си Цзиньпина, исторические и юридические факты по этому вопросу не подлежат сомнению, а воссоединение страны – необратимая историческая тенденция.
Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на то, что в современном мире сохраняется дефицит мира, безопасности и управления. Он напомнил о собственных инициативах по созданию сообщества единой судьбы человечества, а также по развитию, безопасности и цивилизациям, которые, по его словам, направлены на устранение подобных вызовов.
Китайский лидер подчеркнул, что для преодоления глобальных проблем миру необходима справедливость, а не гегемония.
По мнению председателя КНР, только на основе подлинной многосторонности, совместного диалога и учета интересов различных стран возможно реформировать мировую систему управления. Си Цзиньпин выразил уверенность, что народы всего мира выберут историческую правду, справедливость и равноправие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.