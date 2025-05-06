Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан
На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.
В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».
Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.
Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.
Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.
Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.