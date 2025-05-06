Хинштейн и Хуснуллин определили планы по восстановлению курского приграничья

Tекст: Валерия Городецкая

О подготовке к запуску программы восстановления приграничных районов в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. «Готовимся к запуску программы восстановления курского приграничья. Сегодня в Курскую область по поручению Президента приехал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин», – написал он. Хинштейн и Хуснуллин посетили наиболее пострадавшие территории, включая Суджу и Большое Солдатское.

Врио губернатора сообщил, что в районах продолжаются работы по разминированию с участием инженерных войск, специалистов МЧС и группировки «Барс-Курск», всего более 1 тыс. человек. По словам Хинштейна, «каждый день наши саперы обезвреживают десятки тысяч взрывоопасных предметов, и разминирование территории – это важнейший этап на пути к будущему восстановлению».

Хуснуллин в своем Telegram-канале отметил, что прибыл в Курскую область по поручению президента и побывал в Судже и Большом Солдатском вместе с врио губернатора Александром Хинштейном. «Обсудили, как идет работа по подготовке к восстановлению территорий», – заявил Хуснуллин.

По его словам, сейчас формируется бюджет, и были определены планы по объему необходимых работ. Вице-премьер выразил благодарность президенту за внимание к региону и военным за освобождение Курской области.

Он подчеркнул, что основная задача – максимально быстро начать восстановление, чтобы жители как можно скорее вернулись к нормальной жизни. Также Хуснуллин сообщил, что на встрече с Хинштейном обсуждались перспективы развития и задачи по созданию комфортной среды для жизни.

Вице-премьер особо отметил значительный потенциал Курской области и важность обновления инфраструктуры для устойчивого роста региона. Он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении, и подчеркнул, что впереди еще много работы.