«Лидеры России» возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Патриотическая акция прошла сразу в 22 регионах страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Около 300 человек, включая семьи и детей, приняли участие в возложении цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. В столице цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где участники почтили память героев минутой молчания и вспомнили своих родных, прошедших войну.

Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила: «Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата – это не просто традиция, это глубокий символ памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину». Она подчеркнула, что акция объединяет поколения и передает эстафету памяти молодежи.

Победительница трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Александра Родионова отметила особую личную значимость акции. По ее словам, опыт бабушки-ветерана вдохновил ее выбрать путь военного медика и сохранять память о героических поступках семей.

Региональные отделения клуба «Лидеры России» также поддержали инициативу в Тверской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Башкортостане, Дагестане, Ставропольском крае. В ближайшее время присоединятся и другие регионы, включая Петербург, Донецкую и Луганскую народные республики.

Участники клуба «Лидеры России» на протяжении нескольких лет проводят патриотические мастер-классы, отмечая важность сохранения исторической памяти и передачи героических традиций подрастающему поколению.