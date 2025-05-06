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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 08:45 • Новости дня

    Губернатор сообщил о трех сбитых дронах над промпредприятием в Самарской области

    Губернатор Федорищев сообщил о сбитых дронах над промпредприятием Новокуйбышевска

    Tекст: Ирма Каплан

    Три беспилотника сбили над промышленными предприятиями в Самарской области рано утром, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Три беспилотника ВСУ ранним утром были сбиты над промышленным предприятием в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    «Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», – написал он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА погибших, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, в Самарской области с 2.09 (1.09 мск) до 8.10 (7.10 мск) действовала угроза атаки БПЛА, добавил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевск Самарской области, из-за чего там вспыхнул пожар.

    Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Умер депутат Госдумы Качкаев

    Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии

    Умер депутат Госдумы Качкаев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

    Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.

    Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.

    В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.

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    6 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.

    Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.

    В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

    Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    5 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей

    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни – к 80 годам. В прошлом году – 79,5 [года]», – сказал он, передает ТАСС.

    Собянин также рассказал о завершении программы реконструкции и модернизации столичных поликлиник. По его словам, из 350 ветхих поликлиник в Москве к настоящему моменту осталось совсем немного, а к концу года все они будут обновлены или построены заново.

    В апреле Минздрав сообщил о замедлении роста продолжительности жизни в России, а ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет.

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    5 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет внимательно следить за заявлениями и действиями будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее неоднократно выступавшего с критикой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что Москва уже обратила внимание на недружелюбные высказывания Мерца в адрес России и не видит у него стремления к нормализации отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы будем смотреть на действия [Мерца], – пообещал представитель Кремля. – И на слова, но прежде всего – на действия следующего канцлера», – заявил Песков. Он добавил, что ранее Мерц делал заявления, которые не свидетельствуют о его желании наладить диалог с Россией.

    Песков также подчеркнул, что Россия всегда готова к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с другими государствами, включая Германию, несмотря на перемены в немецком руководстве. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва открыта к развитию глубоких отношений настолько, насколько этого хотят партнеры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новые назначения в правительстве ФРГ могут повлиять на отношения Берлина с Москвой.

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    5 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Супруга Петросяна опровергла сведения о миллионном долге артиста перед ФНС

    Брухунова назвала фейком данные о долгах Петросяна перед ФНС

    Tекст: Ирма Каплан

    Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла данные о миллионном долге супруга перед ФНС, назвав подобные сведения фейком.

    Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна опровергла сведения о долгах артиста перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Татьяна Брухунова назвала их фейком.

    «Это все фейк», – сказала она ТАСС.

    Информацию о якобы наличии у Петросяна задолженности ФНС более 1,2 млн рублей появилась ранее в Telegram-канале Shot.

    Как писала ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД, супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось опровергать очередные фейки о плохом самочувствии артиста.

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    5 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов выделил выполнение контрактов по производству ракет «Ангара» как одно из главных направлений работы.

    Производство ракет семейства «Ангара» является одной из приоритетных задач для Центра Хруничева, заявил Баканов в ходе визита на предприятие, передает ТАСС. Он подчеркнул, что выполнение обязательств по государственным контрактам с Министерством обороны России и Роскосмосом по выпуску ракет-носителей различных модификаций должно оставаться главным направлением работы.

    На рабочем совещании Баканов официально представил коллективу нового генерального директора Центра Хруничева Дениса Денискина, отметив его профессионализм и богатый опыт. Кроме того, глава госкорпорации обозначил ключевые вопросы, которые предстоит решить предприятию в ближайшей и среднесрочной перспективе.

    Ракеты «Ангара» предназначены для замены старых носителей «Протон-М» и используют экологически чистые компоненты топлива: керосин и жидкий кислород.

    В марте ВКС России успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области, которая вывела на орбиту военные спутники.

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    5 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Хинштейн: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона на автомобиль около села Щеголек Беловского района, в результате которого два человека погибли, трое ранены.

    Два человека погибли и трое ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Он рассказал, что утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus.

    «В нем находилось пять работников агрохолдинга «Молочник». В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», – написал он в Telegram-канале.

    Хинштейн уточнил, что еще один мужчина и две женщины получили ранения – ушибы и ссадины, их доставят в Курскую областную больницу.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

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    5 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 80-летию Победы на портале РУВИКИ появилась расширенная база с биографиями более 14 тыс. героев СССР и России.

    Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

    В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике – участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

    В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

    Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.

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      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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