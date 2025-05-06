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Губернатор сообщил о трех сбитых дронах над промпредприятием в Самарской области
Губернатор Федорищев сообщил о сбитых дронах над промпредприятием Новокуйбышевска
Три беспилотника сбили над промышленными предприятиями в Самарской области рано утром, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Три беспилотника ВСУ ранним утром были сбиты над промышленным предприятием в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», – написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА погибших, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, в Самарской области с 2.09 (1.09 мск) до 8.10 (7.10 мск) действовала угроза атаки БПЛА, добавил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевск Самарской области, из-за чего там вспыхнул пожар.
Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.