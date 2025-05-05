Песков заявил об отсутствии планов у Путина посещать Ближний Восток в мае

  • Новость часаОпубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
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    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах
    В Германии сформирован новый кабинет министров
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 12:51 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посещать Ближний Восток в мае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен в ближайшее время отправляться на Ближний Восток, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что у него в мае якобы возможна встреча с российским коллегой в Саудовской Аравии.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    4 мая 2025, 18:41 • Новости дня
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины сочли в крымском парламенте объективным и отражающим сложившуюся ситуацию.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценку Марко Рубио по границам Украины объективной, передает РИА «Новости». По словам Константинова, статус Крыма и новых российских регионов – это объективная реальность, которую не стоит оспаривать.

    Константинов подчеркнул: «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности». Он добавил, что признание этих территорий кем-либо не является принципиальным для их жителей.

    Парламентарий отметил, что для людей вопрос международного признания неактуален, поскольку они ощущают себя частью России и не ждут перемен в этом статусе.

    Ранее Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал причину начала СВО

    Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

    Путин назвал причину начала СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

    Путин заявил, что после распада Советского Союза западные страны решили, что Россия ослабла, и стремились разделить ее еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил о своей мюнхенской речи 2007 года, в которой он сказал: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что пытался донести эту мысль до западных партнеров, надеясь, что они изменят отношение к России, однако это не было услышано.

    «То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

    В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    5 мая 2025, 01:08 • Новости дня
    Skype официально завершил работу

    Microsoft прекратила поддержку мессенджера Skype

    Skype официально завершил работу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Skype и призвала пользователей переходить на бесплатную версию Microsoft Teams, сохраняя чаты и контакты.

    Как сообщает РИА «Новости», корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая 2025 года, сосредоточив внимание на развитии платформы Microsoft Teams. В апреле пользователи получили уведомления о возможности входа в Teams с существующими учетными данными.

    Контакты и чаты автоматически переносятся из Skype в Teams, предоставляя пользователям доступ к ключевым функциям: видеозвонкам, обмену сообщениями и файлами, а также возможностям по организации встреч, управлению календарями и созданию сообществ.

    Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года, после чего удалятся автоматически, если не будут экспортированы или удалены вручную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft объявила о прекращении работы приложения Skype с 5 мая 2025 года, а мессенджер ICQ, который долгое время считался одним из самых популярных сервисов коммуникации в России, прекратил существование в июне 2024 года.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

    «У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась именно такой, какой он ожидал. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

    По его словам, в процессе спецоперации каждый гражданин осознал свою ответственность за судьбу страны и своей семьи.

    Путин заявил, что «глубинное государство – это он», имея в виду каждого гражданина, который понимает, что от него зависят нынешний и будущий день России. Президент провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив: «Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва».

    Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    4 мая 2025, 15:38 • Новости дня
    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

    Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи

    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе
    @ DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава государства Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о предпочтениях своего отца в кулинарии.

    Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.

    Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».

    В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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