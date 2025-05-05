Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

Tекст: Денис Тельманов

Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.