Мурал с портретом журналиста Бузины появился в Мелитополе

Tекст: Ольга Иванова

Мурал с портретом украинского писателя и журналиста Олеся Бузины появился на здании исторического парка в Мелитополе. Рядом с изображением автора размещена цитата из его статьи 2007 года: «Попытка украинизировать восток и юг Украины – Новороссию приведет к распаду страны», передает РИА «Новости».

Бузина был известным журналистом, публиковавшим свои материалы в том числе для РИА Новости, и был застрелен 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. В него выстрелили четыре раза, одна из пуль пришлась в голову.

Следствие квалифицировало инцидент как умышленное убийство и рассматривало профессиональную деятельность как одну из версий. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук. Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и выражали сомнения, что оно будет раскрыто при действующих властях.

Адвокат матери погибшего Ренат Кузьмин считает, что к гибели причастны сотрудники правоохранительных органов Украины. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер ранее заявляла, что в ООН обеспокоены качеством расследования этого дела, как и других преступлений против журналистов.

Ранее в Рубцовске Алтайского края открыли мемориальную доску в память об Олеге Шипицине, которому присвоено звание Героя России.