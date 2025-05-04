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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    4 мая 2025, 20:40 • Новости дня

    Мурал с портретом журналиста Бузины появился в Мелитополе

    Tекст: Ольга Иванова

    На стене мультимедийного парка «Россия – моя история» в Мелитополе появился мурал, посвященный памяти украинского журналиста Олеся Бузины.

    Мурал с портретом украинского писателя и журналиста Олеся Бузины появился на здании исторического парка в Мелитополе. Рядом с изображением автора размещена цитата из его статьи 2007 года: «Попытка украинизировать восток и юг Украины – Новороссию приведет к распаду страны», передает РИА «Новости».

    Бузина был известным журналистом, публиковавшим свои материалы в том числе для РИА Новости, и был застрелен 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. В него выстрелили четыре раза, одна из пуль пришлась в голову.

    Следствие квалифицировало инцидент как умышленное убийство и рассматривало профессиональную деятельность как одну из версий. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук. Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и выражали сомнения, что оно будет раскрыто при действующих властях.

    Адвокат матери погибшего Ренат Кузьмин считает, что к гибели причастны сотрудники правоохранительных органов Украины. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер ранее заявляла, что в ООН обеспокоены качеством расследования этого дела, как и других преступлений против журналистов.

    Ранее в Рубцовске Алтайского края открыли мемориальную доску в память об Олеге Шипицине, которому присвоено звание Героя России.

    4 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    @ vk.com/zaborsky_id

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский спортсмен Иван Заборский финишировал первым в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции», оторвавшись от ближайшего соперника на 76 километров.

    Ультрамарафон «Шесть дней Франции» завершился победой Ивана Заборского, который сумел преодолеть 1047 километров 512 метров за шесть суток. Этот результат позволил ему опередить занявшего второе место спортсмена на 76 километров, продемонстрировав превосходную выносливость и тактическую подготовку, говорится в Telegram-канале Минспорта.

    Соревнование проходило во французском природном парке Ардешуа и собрало 141 участника из разных стран. Заборский с первых дней забега удерживал лидерство, уверенно контролируя темп и выдерживая непростые погодные условия, а также периодические температурные перепады.

    Для Заборского эта победа стала еще одной в череде значимых достижений, включая рекорды на трассах Милан – Сан-Ремо, Спартатлон и знаменитом бэкярде в Петербурге. Его выступление на ультрамарафоне во Франции отмечено как важное событие для российской легкой атлетики, подчеркивающее высокий потенциал отечественных спортсменов.

    Ранее российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы после победы над итальянцем Ломбардо в финале весовой категории до 73 кг.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    Глава государства уточнил, что на Западе сегодня открыто говорят о состоянии институциональной конфронтации с Россией и что Москва фактически одна противостоит объединенным странам Запада. Путин отметил, что подобное развитие ситуации требовало серьезной подготовки и переосмысления политики.

    «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент России заявил, что Москва не планировала развязать войну и искренне стремилась к мирному решению вопроса Донбасса. «Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что страна не могла не надеяться на дипломатическое урегулирование и не предпринимала резких шагов, не проведя необходимую работу в вопросах безопасности, развития вооруженных сил, экономики и финансов. «Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», – подчеркнул российский лидер.

    Президент отметил, что в итоге «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    3 мая 2025, 21:16 • Новости дня
    В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Краснослободска местные жители заметили засняли образовавшуюся на пляже гигантскую воронку, куда с берега устремилась вода из Волги.

    Жители Краснослободска стали очевидцами образования гигантской воронки на пляже у берега Волги, в которую устремился мощный поток воды. На опубликованных кадрах видно, как вода из реки непрерывно затекает в песчаную яму, образуя завораживающее и одновременно пугающее зрелище, передает издание «Новости Волгограда».

    По словам очевидцев, причиной необычного явления стал разлив Волги, вызванный сбросами воды Волжской ГЭС. В результате вода размыла насыпанный песчаный вал, который ранее защищал береговую линию, и начала образовываться воронка. При этом официальных комментариев властей пока не поступало.

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    3 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет в Москву на парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, страну может представить его заместитель Санджай Сет, сообщило издание India Today.

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на India Today. Как уточняется, индийскую сторону, вероятнее всего, представит его заместитель Санджай Сет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы и страна будет представлена на другом уровне.

    Планировалось, что делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх.

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    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

    Коментарии (16)
    4 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Франции выразили несогласие по поводу того, что российская делегация не приглашена на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.

    Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.

    Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.

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    4 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» о том, что российская сторона относилась с осторожным доверием к договоренностям с западными партнерами при подписании Минских соглашений. По словам Путина, российские власти рассчитывали, что соглашения будут соблюдаться, но впоследствии стало ясно, что «нас просто надули», передает ТАСС.

    Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

    «[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер.

    Комментируя реплику о том, что сложно поверить в возможность обмана его лично, Путин подчеркнул: «Каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия». Он также заявил, что с начала 2000-х годов было очевидно, что геополитические противники действуют коварно, заявляя одно, а делая другое.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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