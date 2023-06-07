На Алтае открыли мемориальную доску в память о Герое России Олеге Шипицине

В Рубцовске Алтайского края открыли мемориальную доску в память об Олеге Шипицине, которому присвоено звание Героя России, сообщил глава региона Виктор Томенко.

«Как рассказывают близкие Олега Александровича, его учителя: главным в жизни героя всегда была справедливость и любовь к своей Родине. Именно поэтому свою жизнь он связал с защитой интересов нашей страны. Как профессиональный военный, Шипицин участвовал во многих операциях по обеспечению безопасности нашей страны, по борьбе с терроризмом, по оказанию помощи нашим дружественным странам. Когда началась СВО, Олег Александрович в числе первых ушел выполнять боевые задачи. И героически погиб. Близким и родным Шипицина я сегодня выразил и свое сочувствие и признательность за его подвиг», – написал Томенко в Telegram.

Мемориальная доска размещена на школе, где учился герой. Губернатор дал поручение министерству образования края включить в программу уроков «Разговоры о важном» обсуждения историй и достижений героев Алтая.

«А еще в Рубцовске появился мурал в честь Шипицина. Он получился очень масштабным. Поговорил с художником Николаем Замятиным. Говорит, работал долго. Результат получился отличным! Есть ощущение, что смотришь на фотографию героя», – добавил Томенко.

Глава региона подчеркнул, что помощь и поддержка и военнослужащих, и их семей – одна из главных задач сегодняшнего дня. В Алтайском крае работает региональное отделение специального государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента. Действует больше 30 мер поддержки.