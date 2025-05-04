За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
В Европе заявили о единственном способе остановить глобальную войну
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен считает, что поражение ВСУ предотвратит расширение конфликта в Европе и во всем мире.
Малинен заявил, что разгром ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, стал, по его мнению, единственным способом не допустить перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, передает РИА «Новости». В социальной сети Х он отметил: «Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем».
Также Малинен выразил уверенность, что подобный сценарий может стать скрытой целью бывшего президента США Дональда Трампа, который, по его словам, не смог «продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно».
Ранее Малинен заявил: если бы президент США Дональд Трамп действительно стремился завершить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского.