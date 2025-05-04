За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС в Финляндии
На втором энергоблоке финской АЭС «Ловииса» обнаружили утечку водорода, из-за чего работа оборудования была временно переведена на пониженную мощность.
Информация о снижении мощности второго энергоблока АЭС «Ловииса» из-за утечки водорода появилась в сообщении компании-оператора Fortum, передает РИА «Новости». По данным Fortum, во втором блоке электростанции с 3 мая зафиксировано увеличение потребления водорода генератором – этот признак указывал на возможную утечку. Компания сообщила, что утечку удалось обнаружить и устранить в одном из четырех теплообменников.
Ремонтные работы, связанные с устранением последствий, планируется завершить в течение двух дней. Пока второй энергоблок будет работать на половинной мощности. Первый энергоблок АЭС функционирует в штатном режиме.
АЭС «Ловииса» находится на юге Финляндии и обеспечивает более 10% потребностей страны в электроэнергии.