За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Президент Кубы прибыл в Петербург с официальным визитом
Президент Кубы Мигель Диас-Канель совершил первую остановку официального визита в Петербурге, визит в Россию приурочен к празднованию юбилейных дат.
Администрация президента Кубы сообщила о прибытии Мигеля Диас-Канеля в Петербург, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), отмечается, что визит связан с празднованием 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая в российской столице.