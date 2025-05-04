Президент Кубы прибыл в Петербург с официальным визитом

Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне

Tекст: Антон Антонов

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

«Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.



Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.