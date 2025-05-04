За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Из музея в Ростовской области вывезли скульптуры атамана-коллабрциониста
Сотрудники правоохранительных органов демонтировали и вывезли две скульптуры атамана Петра Краснова из частного музея «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области.
В Telegram-канале Всероссийского казачьего общества говорится, что владелец музея Владимир Мелихов был признан виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов и оштрафован.
Ранее сотрудники правоохранительных органов уже находили в музее литературу, документы и произведения искусства, посвященные пособникам и преступникам нацистской Германии. Музей героизировал Краснова, который открыто симпатизировал нацистам и надеялся на их победу.
Петр Краснов был выдан СССР после войны и казнен в 1947 году. По определению Военной коллегии Верховного суда РФ от 1997 года, Краснов был признан обоснованно осужденным и не подлежит реабилитации.