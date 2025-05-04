В Кузбассе конь сбил семилетнюю девочку во дворе многоэтажного дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полицейские Кемеровской области нашли хозяйку коня, который сбил семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новокузнецке, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе: два коня пробежали возле подъезда многоквартирного дома, где находились люди, и одно из животных сбило ребенка с ног. Девочка получила ушибы и ссадины.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД, владелицей коня оказалась 39-летняя горожанка. По словам женщины, орловский конь по кличке Крик вместе с конем по кличке Рубин, принадлежащим другому жителю города, убежали с места выпаса, где за ними присматривали несовершеннолетние дочери хозяйки. Жеребец был найден на улице Дузенко, а поиски второго животного продолжаются.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, а медицинские работники определяют степень вреда здоровью ребенка. В ГУ МВД уточнили, что решается вопрос о привлечении владельцев коней к административной ответственности с возможным штрафом до 2 тыс. рублей.

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