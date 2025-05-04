За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
В Ленобласти девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры
Девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры после нападения налетчиков в Ленобласти
В Ленинградской области 24-летняя девушка выпрыгнула с седьмого этажа, спасаясь от пожара, который начался вскоре после нападения пятерых налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В полицию поступило сообщение о выломанной двери в одной из квартир на Ленинградской улице и почти одновременно о начавшемся там пожаре, передает РИА «Новости».
По данным регионального главка МВД, в трехкомнатной квартире находились 46-летний сын владельца, 24-летняя девушка и 37-летний мужчина, гражданин одного из закавказских государств. На момент происшествия компания распивала спиртное, когда в помещение ворвались пятеро неизвестных, применили газовый баллончик и электрошокер против мужчины, а затем попытались проникнуть в комнату, где забаррикадировались остальные.
Когда нападавшие увидели дым, они спешно покинули квартиру. В ходе спасения девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа, получив тяжелые травмы. Мужчина, оставшийся в квартире, погиб – его тело обнаружено после тушения пожара. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает всех причастных к нападению и возгоранию.
Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.