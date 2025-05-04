В Ленобласти девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры

Девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры после нападения налетчиков в Ленобласти

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В полицию поступило сообщение о выломанной двери в одной из квартир на Ленинградской улице и почти одновременно о начавшемся там пожаре, передает РИА «Новости».

По данным регионального главка МВД, в трехкомнатной квартире находились 46-летний сын владельца, 24-летняя девушка и 37-летний мужчина, гражданин одного из закавказских государств. На момент происшествия компания распивала спиртное, когда в помещение ворвались пятеро неизвестных, применили газовый баллончик и электрошокер против мужчины, а затем попытались проникнуть в комнату, где забаррикадировались остальные.

Когда нападавшие увидели дым, они спешно покинули квартиру. В ходе спасения девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа, получив тяжелые травмы. Мужчина, оставшийся в квартире, погиб – его тело обнаружено после тушения пожара. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает всех причастных к нападению и возгоранию.

Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.