В Ленобласти девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры

  • Новость часаПутин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Фицо отверг угрозы Зеленского участникам празднования Победы в Москве
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    4 мая 2025, 12:22 • Новости дня

    В Ленобласти девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры

    Девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры после нападения налетчиков в Ленобласти

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ленинградской области 24-летняя девушка выпрыгнула с седьмого этажа, спасаясь от пожара, который начался вскоре после нападения пятерых налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В полицию поступило сообщение о выломанной двери в одной из квартир на Ленинградской улице и почти одновременно о начавшемся там пожаре, передает РИА «Новости».

    По данным регионального главка МВД, в трехкомнатной квартире находились 46-летний сын владельца, 24-летняя девушка и 37-летний мужчина, гражданин одного из закавказских государств. На момент происшествия компания распивала спиртное, когда в помещение ворвались пятеро неизвестных, применили газовый баллончик и электрошокер против мужчины, а затем попытались проникнуть в комнату, где забаррикадировались остальные.

    Когда нападавшие увидели дым, они спешно покинули квартиру. В ходе спасения девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа, получив тяжелые травмы. Мужчина, оставшийся в квартире, погиб – его тело обнаружено после тушения пожара. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает всех причастных к нападению и возгоранию.

    Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    3 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.

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    3 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Названа причина резкого недомогания Вучича

    Врач сообщил о резком повышении давления у Вучича во время визита в США

    Названа причина резкого недомогания Вучича
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время не сможет в полной мере приступить к своим рабочим обязанностям, причиной недомогания в США стало резкое повышение кровяного давления, заявил кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич.

    Президент Сербии Александр Вучич находится в стабильном и удовлетворительном состоянии после медицинского обследования в Военно-медицинской академии Белграда, передает ТАСС.

    Кардиолог Драган Динчич сообщил журналистам, что Вучич сможет покинуть медицинское учреждение в течение часа, однако в ближайшие несколько дней не сможет полностью вернуться к исполнению своих обязанностей.

    По словам Динчича, в США президент Сербии почувствовал сильную, но кратковременную боль в груди, после чего ему была назначена интенсивная терапия. Прибывшие американские медики зафиксировали у главы государства давление 165 на 98 миллиметров ртутного столба. Врач подчеркнул, что до начала лечения давление было еще выше.

    После возвращения в Белград и госпитализации в ВМА жалоб у Вучича не было, а его самочувствие улучшилось. Проведенный консилиум врачей подтвердил, что его текущее состояние стабильное и не вызывает опасений.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в Соединенные Штаты.

    Вучич прервал официальный визит в США и вернулся на родину по состоянию здоровья.

    До этого Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 18:43 • Новости дня
    Словацкий депутат подтвердил поездку Фицо на День Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий, сообщил депутат парламента Словакии Ян Рихтер.

    Депутат от партии Фицо Ян Рихтер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о частых отменах мероприятий в рабочем графике премьер-министра в последние дни, заявил, что лидер Словакии поедет в Москву, визит он не отменял, передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что на отмену некоторых запланированных ранее мероприятий могли повлиять объективные причины, в том числе состояние здоровья Фицо после перенесенных операций.

    По словам Рихтера, отмена отдельных встреч не означает, что глава правительства не способен исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что слухи о серьезном ухудшении состояния Фицо не соответствуют действительности.

    Ранее СМИ сообщали. что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил несколько рабочих мероприятий без объяснения причин.

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    3 мая 2025, 21:16 • Новости дня
    В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Краснослободска местные жители заметили засняли образовавшуюся на пляже гигантскую воронку, куда с берега устремилась вода из Волги.

    Жители Краснослободска стали очевидцами образования гигантской воронки на пляже у берега Волги, в которую устремился мощный поток воды. На опубликованных кадрах видно, как вода из реки непрерывно затекает в песчаную яму, образуя завораживающее и одновременно пугающее зрелище, передает издание «Новости Волгограда».

    По словам очевидцев, причиной необычного явления стал разлив Волги, вызванный сбросами воды Волжской ГЭС. В результате вода размыла насыпанный песчаный вал, который ранее защищал береговую линию, и начала образовываться воронка. При этом официальных комментариев властей пока не поступало.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    3 мая 2025, 20:47 • Новости дня
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    @ Пресс-служба офиса Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Геращенко считает заявления Зеленского политическими угрозами законодательному органу и подчеркнула, что с Радой необходимо вести диалог, а не шантажировать ее, передает РИА «Новости».

    Также Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины. По ее словам, 80-я статья документа гласит: народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

    Ранее Зеленский отмечал, что в парламенте есть не только отдельные депутаты, но и целые партии, которые выступают против ратификации сделки по недрам с США. Он заявил, что США должны «просто отменить визы» всем этим парламентариям.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение. Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    3 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

    Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ожидает от Украины четких действий по деэскалации в период майского перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

    Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

    По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

    Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом

    Глава МВД США предупредил о риске масштабного отключения электричества летом

    МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не исключают перебоев с электроснабжением, которые могут повторить недавний масштабный сбой, зарегистрированный в Испании, заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

    Бергам, который возглавляет национальный совет по энергетическому доминированию, заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с крупными отключениями электричества уже ближайшим летом, передает ТАСС.

    Глава МВД заявил, что генерация электроэнергии в стране сталкивается с серьезными трудностями, и напомнил о недавнем крупном сбое в Испании. По его словам, аналогичный сценарий возможен в Америке уже этим летом. Он также подчеркнул, что нынешние проблемы с энергосистемой связаны с решениями администрации экс- президента Джо Байдена.

    Бергам отметил, что Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе США в первый же день после вступления в должность.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании в течение трех месяцев представить итоги расследования причин крупного сбоя электроснабжения, который произошел в конце апреля.

    Напомним, из-за отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла реальную причину энергетического кризиса в Европе.

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    3 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая

    Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

    «То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

    Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    3 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет в Москву на парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, страну может представить его заместитель Санджай Сет, сообщило издание India Today.

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на India Today. Как уточняется, индийскую сторону, вероятнее всего, представит его заместитель Санджай Сет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы и страна будет представлена на другом уровне.

    Планировалось, что делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх.

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    3 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских учебных заведениях стартовала новая волна проверок соблюдения обязательного использования государственного языка, а число учащихся на русском языке существенно снизилось, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

    Проверки по использованию госязыка в школах Украины проводятся совместно Государственной службой качества образования Украины и аппаратом языкового омбудсмена Тараса Кременя, передает ТАСС.

    Мониторинг охватывает все учреждения среднего образования и нацелен на обеспечение функционирования украинского языка не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной жизни.

    По данным Кременя, число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021–2022 учебном году до 345 детей. Власти Украины отмечают тенденцию к дальнейшему снижению этого показателя с 2022 года.

    Креминь подчеркнул, что с нового учебного года русский язык полностью исчезнет из украинских школ.

    Также Креминь заявил, что украинский должен звучать не только на уроках, на перерывах, но и «в библиотеке, спортзале и бомбоубежище, то есть везде».

    Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о недопустимости использования русского языка на украинских телеканалах.

    Украинский националист Дмитрий Корчинский выступил за физическое воздействие на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    До этого актер Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что денацификация Украины необходима, чтобы защитить детей от подобных нападений.

    Коментарии (16)
    3 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Кадыров сообщил о разгроме группы ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских военных проникнуть на территорию Курской области была пресечена силами отрядов «Ахмат» и российских военных при поддержке танков, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Прорыв группы ВСУ на территорию Курской области был предотвращен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

    По его словам, отряды спецназа «Ахмат» при взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка 1 мср не допустили проникновения украинских военных с украинской стороны.

    Кадыров отметил, что информация о передвижении ВСУ была получена с помощью дронов, после чего координаты были оперативно переданы танкистам.

    «Группа противника разгромлена точными ударами», – заявил Кадыров.

    По его словам, совместные действия российских военных сорвали попытку украинских бойцов прорваться на российскую территорию.

    Ранее группировка российских войск «Север» предотвратила попытку вторжения украинских военных в Курскую область, в результате чего атака ВСУ завершилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    Коментарии (5)
    4 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской

    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской, 48% поддержали возможный запрет

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан Германии связывает АдГ с экстремизмом, а почти половина опрошенных положительно относится к вероятности запрета партии.

    Результаты опроса института Insa для газеты Bild, передает РИА «Новости», свидетельствуют, что 61% жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, а 48% поддерживают идею ее запрета.

    При этом 31% респондентов не согласен с формулировкой о правоэкстремизме, а 8% не смогли определиться с ответом.

    Для 79% мнение ведомства по охране конституции, признавшего АдГ правоэкстремистской на всей территории Германии, не изменило отношение к партии.

    Само решение ведомства расширяет возможности наблюдения за деятельностью АдГ и может стать промежуточным шагом к ее запрету.

    Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что такие меры наносят удар по демократическим институтам страны.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал взвешенно подходить к вопросу возможного запрета. Опрос был проведен среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, его погрешность не указана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.

    Руководство самой партии считает, что решение контрразведки признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.

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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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