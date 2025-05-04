Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения целей спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.
Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.
«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.
Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь восьмидесятой годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.