Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.

«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.

Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь восьмидесятой годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.