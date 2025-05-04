В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Депутат Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Tекст: Дарья Григоренко

В письме парламентария отмечается, что в условиях геополитических вызовов необходимо особое внимание уделить социальной защите сотрудников оборонного сектора, передает РИА «Новости».

Лантратова подчеркнула, что во время СВО работники предприятий оборонной промышленности трудятся в усиленном режиме, нередко без выходных, чтобы обеспечить бесперебойное производство вооружений. Она подчеркнула, что их вклад в национальную безопасность уже признан, однако на законодательном уровне действующие меры поддержки являются недостаточными.

В частности, Лантратова предложила освободить сотрудников ОПК от обязательного наличия ведомственных наград при присвоении звания «Ветеран труда» и снизить минимальный трудовой стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. По мнению депутата, это решение укрепит престиж профессий оборонной сферы и обеспечит справедливое признание для тех, кто вносит значительный вклад в защиту страны.

Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект о статусе ветеранов боевых действий для священнослужителей, участвующих в СВО.