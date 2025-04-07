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В Госдуме предложили наделить статусом ветеранов священнослужителей в зоне СВО
Депутаты Госдумы предложили законопроект о статусе ветеранов боевых действий для священнослужителей, участвующих в СВО.
Группа депутатов Государственной думы, возглавляемая Павлом Крашенинниковым, внесла законопроект о наделении священнослужителей, выполняющих духовный долг в воинских частях, участвующих в специальной военной операции (СВО), статусом ветеранов боевых действий, передает ТАСС.
В пояснении к законопроекту говорится, что изменения коснутся статей 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах». Новые нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, тем самым признавая роль духовенства в условиях военной операции.
Кроме того, документ предусматривает предоставление статуса инвалида боевых действий тем священнослужителям, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания в результате участия в СВО. Эта мера направлена на поддержку тех, кто подвергался риску ради выполнения своих обязанностей.
По мнению авторов инициативы, священнослужители в зоне СВО выполняют важную миссию по поддержке морального духа и оказанию помощи военнослужащим, что делает их вклад в поддержку вооруженных сил неоценимым.
Ранее Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение в Курскую область, включая участников добровольческих формирований.
Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.