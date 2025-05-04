Суд решил пересмотреть иск к жене участника «Иванушки International»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский городской суд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника группы Иванушки International Олега Яковлева – Александры Куцевол. Об этом сообщают официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Ранее Куцевол обращалась с иском к Роману Радову о взыскании с него расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за время, пока она проживала в квартире Яковлева. После того как право собственности на жилье было зарегистрировано за Радовым, он предъявил встречный иск о взыскании неосновательного обогащения, указав: «Куцевол проживала в указанном помещении в отсутствие договорных и законных оснований», и потребовал взыскать 1,6 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее суд частично удовлетворил требования обоих сторон: с Радова взыскали более 182 тыс. рублей в пользу Куцевол, а с Куцевол в его пользу – 1,6 млн рублей и проценты. Куцевол обжаловала это решение, однако апелляция его оставила в силе, после чего Второй кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение, поддержав ее доводы о нарушениях в ходе процесса.

Куцевол указывала, что Радов во время судебных разбирательств поменял замки и передал ей ключи, что, по ее мнению, подтверждало его согласие на ее проживание. Суд первой инстанции не дал правовой оценки этому аргументу. Дата нового рассмотрения назначена, информация об этом опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в возрасте 47 лет в одной из московских клиник из-за серьезного воспаления легких.